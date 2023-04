"Wir hatten schon zwei Eier. Leider sind zwei verschwunden. Aber Gott sei Dank hatten wir am nächsten Tag zwei neue", erzählt Martin Kühnert vom Ordnungsamt Staßfurt. Aufgrund der Vorfälle habe man sich für die neue Sicherung entschieden, so Kühnert weiter. So sollen die Schwäne ungestört brüten können. Außerdem werde das Nest bewacht. Die Zerstörung von Nestern und Gelegen ist nämlich kein Kavaliersdelikt. In Sachsen-Anhalt drohen für solche Vergehen laut aktuellem Bußgeldkatalog bis zu 50.000 Euro.

Die Schwäne im Stadtsee in Staßfurt gehören zum Stadtbild. Bildrechte: Tom Gräbe