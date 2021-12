Im Zentrum für Lehrerbildung der MLU Halle berät Ines Bieler Lehrer und Studierende. Bildrechte: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Ines Bieler hat mehr als 20 Jahre als Lehrerin an einem Gymnasium gearbeitet. 2018 hat sie die Seiten gewechselt, arbeitet seitdem am Zentrum für Lehrerbildung der Martin-Luther-Universität Halle im Projekt DikoLa (Digitalkompetenz im Lehramt). In ihrer Rolle versucht Bieler, Schulen, Lehrkräfte und Schüler digital fit zu machen – und Tipps zu geben, wie man den Unterricht digitaler gestalten kann.