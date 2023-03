In den Bereichen der PI Magdeburg und Dessau-Roßlau ist auch die Zahl sogenannter Unfallfluchten, also des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, hoch. In Anhalt und Wittenberg waren es mehr als 2.000 Fälle, wovon nur die Hälfte aufgeklärt werden konnte, in der Landeshauptstadt Magdeburg, den Landkreisen Börde und Harz sowie im Salzlandkreis wurden mehr als 5.000 Unfallfluchten verzeichnet. Vor allem in dieser Region ist auch die Zahl der Unfälle innerhalb von Ortschaften deutlich angestiegen.