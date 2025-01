Im Bergzoo Halle und im Tierpark Bernburg sowie im Tiergarten Stendal bleiben die Streichelgehege vorerst geschlossen. Das gilt auch für den Tierpark Salzwedel. Die Zoos wollen so sicherstellen, dass die hochansteckende Tierseuche nicht durch Besucher eingeschleppt wird. Zudem wird in Bernburg und Stendal kein Tierfutter mehr an Besucher verkauft. In Halle werden die geführten Zootier-Fütterungen ausgesetzt. Die Mitarbeiter dürfen ihre Arbeitskleidung nicht mit nach Hause nehmen. Sie muss im Zoo Halle bleiben und dort gewaschen werden.

Hinweisschilder, Stromzäune und Seuchenmatten

Die Tiergehege in Bitterfeld und Greppin haben auf Anraten des Veterinäramtes bereits seit Dienstag geschlossen. Der Betreiber erklärte, derzeit würden in Bitterfeld Hinweisschilder aufgebaut und Stromzäune im Streichelgehege gezogen, damit die Tiere nicht an die Besucher herankommen. Spätestens Montag soll das Tiergehege Bitterfeld wieder öffnen. Der Tierpark Köthen bleibt auf. Tierpark-Chef Michael Engelmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe Seuchenmatten als Schutz. Zudem dürften Besucher keine Futtermittel mitbringen. Der Magdeburger Zoo erklärte, man beobachte zunächst die Lage. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Der Landeszooverband erklärte, er wünsche sich eine landesweit einheitliche Regelung. "Die unterschiedlichen Vorgehensweisen und Maßnahmen auf Bundesebene sind für die tiergärtnerischen Einrichtungen problematisch genug. Wir stehen der Politik und Verwaltung sehr gerne mit unserer Fachexpertise zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

MKS als zusätzliche Belastung

Die Zoos seien aktuell zudem mit Maßnahmen gegen die bereits grassierende Vogelgrippe beschäftigt. Die drohende MKS sei eine zusätzliche Belastung. Neben den klassischen Huftieren wie Rinder, Schafe, Ziegen, Hirsche ist die Maul-und Klauenseuche laut dem Zooverband auch für viele weitere Paarhufer wie Giraffen, Kamele und Elefanten gefährlich.

Die Seuche war in der vergangenen Woche bei einer Herde Wasserbüffel in Brandenburg ausgebrochen. Es war der erste Fall in Deutschland seit rund 35 Jahren. Ein zweiter Verdachtsfall auf MKS hat sich nicht bestätigt. In Sachsen-Anhalt ist bisher kein Fall von Maul- und Klauenseuche bekannt geworden.