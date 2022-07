Die Wasserschutzpolizei ist dem Innenministerium zufolge in Sachsen-Anhalt für ein rund 560 Kilometer langes Netz an Bundeswasserstraßen, rund 190 Kilometer weitere Flüsse, auf denen Schifffahrt zu gelassen ist, und 6.500 Hektar Seen zuständig. Zudem sei sie an Häfen, Lade-, Lösch- und Umschlagstellen im Einsatz. Neben den drei neuen Booten habe die Polizei zwei weitere Dienst- und zwei Mehrzweckboote.