Was sind Pensionsfonds? Mit den Pensionsfonds wollen die Bundesländer sicherstellen, dass die Renten in Zukunft gezahlt werden können. Finanziert werden sie durch die Haushalte der Länder. In welche Anlagen investiert wird, entscheiden die jeweiligen Finanzministerien.



In den meisten Bundesländern steigt das Volumen der Pensionsfonds. Wo dieses Geld investiert wird, wird damit in Zukunft noch wichtiger.