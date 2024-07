Kommentar Alt werden ist ein Segen – oder?

Nun ist es auch in meiner Familie angekommen: Das Thema Pflege. Ich gebe zu, vorher hat es mich kaum interessiert. Ich habe es weggeschoben – auf irgendwann später.

Meine Mutter ist 88 Jahre alt, lebt im "betreuten Wohnen", hunderte Kilometer weit weg in Westdeutschland. Einmal in der Woche kommt der ambulante Pflegedienst. Bis zu jenem Tag, als der Unfall passierte, war ihr Leben weitgehend selbstbestimmt. Sie war mobil, wenn auch mit Rollator.

Im Krankenhaus kam sie auf die Geriatrie. Das ist eine Station, die spezialisiert ist auf Fälle wie ihren – also die Behandlung von hochbetagten Menschen. Doch was kann ein Krankenhaus heute überhaupt noch leisten? Wo es kaum noch geeignetes Pflegepersonal gibt. Wo die Krankenschwestern und Pfleger, die noch da sind, irgendwie versuchen, den Laden am Laufen zu halten.