Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Könnern am vergangenen Samstag wird aktuell geprüft, ob das Gebäude weiter genutzt werden kann. Das sagte Martin Lösel, Hauptamtsleiter der Stadt Könnern, im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach klären die zuständigen Versicherungen, wie es mit dem Gebäude weitergehen wird. Wann es zu einer Entscheidung kommt, kann Lösel nicht einschätzen, da sich das Gebäude nicht im Besitz der Stadt befinde.

Das Feuer war vergangenen Samstag in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Den Informationen zufolge war in dem Haus auch eine Einrichtung für betreutes Wohnen mit älteren Menschen untergebracht. Die Betroffenen sind zu Angehörigen oder in nahe gelegene Pflegeheime gebracht worden, wie der Stadtwehrleiter Detlev Röthling MDR SACHSEN-ANHALT sagte. Nach Angaben der Brandursachenermittler des Landeskriminalamtes deuten bisher alle Hinweise auf fahrlässige Brandstiftung hin, hieß es am Dienstag.