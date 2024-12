Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt sind pflegebedürftig. Gleichzeitig können viele von ihnen den Eigenanteil an den Pflegekosten nicht mehr selbst bezahlen. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne von der SPD fordert deshalb eine Pflegereform.

Neben den staatlichen Leistungen soll auch mehr vorgebeugt werden: "Wir müssen mehr in die Prävention gehen, wir müssen mehr ins Quartier gehen, dass sich die Menschen gegenseitig mehr helfen können", sagte Petra Grimm-Benne. Die SPD-Politikerin verweist auf Länder wie Schweden, die verstärkt in die Prävention investieren, damit Menschen länger in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können.

Eine weitere Hilfe für Betroffene in Sachsen-Anhalt soll im kommenden Jahr starten. Ein digitaler Pflegeheimfinder soll den Übergang vom Krankenhaus in die Kurz- und Langzeitpflege erleichtern. In einem Portal sollen freie Heimplätze tagesaktuell gemeldet werden. "Viele wissen, wie schwer es ist, einen Platz für die Kurzzeitpflege zu bekommen, wenn Patienten zum Beispiel nach dem Krankenhausaufenthalt nicht sofort nach Hause können", so Grimm-Benne. "Wir wollen alle Pflegeheime dafür gewinnen, dass sie ihre freien Kapazitäten zur Verfügung stellen."