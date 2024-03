Klemens Broß ist im sachsen-anhaltischen Gesundheitssystem wohl eher die Ausnahme. Der Senior wurde mit unentdecktem Diabetes ins Krankenhaus aufgenommen. Seine Therapie braucht Zeit, doch genau die haben Kliniken meist nicht. Patienten wie er verlassen das Krankenhaus oft als Pflegefall und brauchen weiterhin medizinische Versorgung sowie Hilfe im Alltag. Im Harzklinikum in Quedlinburg stemmt man sich gegen diesen Automatismus – so gut es eben geht.

"Herr Broß wird hier so fit gemacht, dass er nicht ins Pflegeheim muss", erklärt Chefärztin Silva Bülow. Sie leitet die Geriatrie (Altersmedizin) am Harzklinikum. Auf der Station werden betagte Patienten neben Ärzten und Pflegern unter anderem auch von Physio- und Psychotherapeuten oder auch Logopäden betreut. "Hier sind viele Professionen am Patienten dran, damit sie hinterher keine Pflege benötigen", so Bülow. Doch auch sie und ihre Station stoßen an Grenzen. Dann es braucht eben doch Pflege, die zu organisieren für Angehörige und auch Krankenhäuser extrem fordernd ist.