Dazu komme, dass zu wenige Ladestationen verfügbar sind. In Sachsen-Anhalt bestehen teils große Unterschiede zwischen den Kreisen. Während es im Jerichower Land 55 Ladepunkte gibt, sind es im Burgenlandkreis mehr als 200. An jedem Ladepunkt kann ein E-Auto geladen werden. Jede Ladestation hat mehrere Ladepunkte.

Die Autoindustrie ist in Deutschland gemessen am Umsatz die mit Abstand größte Industriebranche. Wegen einer schwachen Nachfrage, Flaute bei E-Autos und neuer Konkurrenz in China ist sie aktuell in einer Krise.