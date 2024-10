Während in China inzwischen die Devise gilt, "Verbrenner ist was für Reiche", ist es in Deutschland genau umgekehrt – noch zumindest. Der Markthochlauf für Elektro-Autos läuft nur schleppend: Mit einem Anteil von 18,4 Prozent der neu zugelassenen Autos liegt Deutschland zwar über dem EU-weiten Schnitt von 14,6 Prozent. Die skandinavischen Länder wie Schweden (38,6 Prozent), Dänemark (36,1 Prozent) und Finnland (33,8 Prozent) sind da allerdings schon einen Schritt weiter. In Norwegen hatten 2023 sogar 81,2 Prozent der neu zugelassenen Pkw einen reinen Elektroantrieb.