Nach Chats mit rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten dürfen mehrere Polizeibedienstete in den Dienst zurückkehren. Wie das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg am Donnerstag mitteilte, sind die von der Polizei eingereichten Beschwerden gegen die aufgehobene Dienstenthebung zurückgewiesen worden.