In Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizeiinspektion Dessau mitteilte, waren drei maskierte Täter dazu in den Vorraum einer Bank eingedrungen. Nach der Explosion seien sie mit der Geldkassette geflüchtet, einer von ihnen auf einem Fahrrad.