Das Auto, das vor knapp einer Woche in Halle in der Saale entdeckt wurde, ist aus dem Fluss geborgen worden. Wie ein Sprecher des Polizeireviers MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag sagte, verlief die Aktion reibungslos. Das Bergungsschiff sei mit dem Wagen nun auf dem Weg zu einer Übernahmestelle. Dort werde das Auto auf einen Lkw verladen und dann der Polizei zur kriminaltechnischen Untersuchung übergeben.

Passanten meldeten in der Saale treibendes Auto

Am Freitagnachmittag hatten Passanten laut Polizei ein im Fluss treibendes Auto gemeldet. Das Fahrzeug sei anschließend geortet und in der weiteren Folge durch Taucher zunächst verankert worden, um ein weiteres Abtreiben zu verhindern. Bildrechte: EHL Media/Lucas Libke

Einsatzkräfte und Taucher der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft waren seit dem Freitagnachmittag im Einsatz. Der Fahrer des Wagens konnte am Abend nur noch tot geborgen werden.

Fahrer kam offenbar in Halle von der Straße ab

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Fahrer am Freitag vermutlich vom Eierweg kommend unter der Röpziger Brücke entlang gefahren. In der weiteren Folge sei er in die Saale abgekommen. Warum, ist noch unklar. Die Polizei geht offenbar von einem Verkehrsunfall aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht. Es sei ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet worden. Bildrechte: EHL Media/Lucas Libke