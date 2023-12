Der CDU-Politiker warnte im Interview mit MDR AKLTUELL: "Wir sind zurzeit in einer Überforderung unserer Bundesrepublik: In dem Moment, wo wir dauerhaft in Riesenmengen Schulden machen, um die Klimaziele zu erreichen, um die internationalen Verpflichtungen – Bündnis, Solidarität, ukrainische Flüchtlinge, Waffenlieferungen und all das, was politisch auch in Berlin entschieden ist – auch darzustellen."