Die Ampel-Koalition will wegen des Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts die Schuldenbremse in 2023 aussetzen. Wie eine Sprecherin von Finanzminister Christian Lindner am Donnerstag mitteilte, wird die Bundesregierung dem Bundestag vorschlagen, eine außergewöhnliche Notlage zu beschließen.