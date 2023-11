SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte in der Bundestagsdebatte nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag ein Aussetzen der Schuldenbremse für den Haushalt 2024 gefordert. Zugleich stellte Mützenich angesichts der aktuellen Haushaltskrise die im Grundgesetz verankerte Regelung infrage. Es brauche "grundsätzliche Korrekturen an der Gestaltung der Schuldenbremse".