Ein Nachtragshaushalt ist eine nachträgliche Veränderung eines bereits vom Parlament beschlossenen Etats. Damit will die Ampel-Regierung nun Kredite rechtlich absichern, die für die Energiepreisbremsen sowie zur Unterstützung von Flutopfern in diesem Jahr bereits genutzt wurden. Das Bundesverfassungsgericht stellte in seinem Urteil klar, dass die Regierung diese Kredite ohne Weiteres nicht hätte aufnehmen dürfen. Dazu muss der Bundestag noch eine außergewöhnliche Notlage erklären.