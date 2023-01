Atemwegserkrankungen wie Corona, die Grippe und das RS-Virus haben Sachsen-Anhalts Krankenhäuser zuletzt stark gefordert. In einigen Kliniken zeichnet sich in dieser Woche eine leichte Entspannung ab, darunter in Magdeburg und in der Altmark. In Stendal, Naumburg und weiteren Krankenhäusern ist die Lage weiterhin angespannt. Das zeigt jetzt eine stichprobenartige Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT.