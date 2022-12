Bei Patienten, die wegen schweren Atemwegsinfektionen in Kliniken behandelt werden müssen, belegt die Influenza nun den ersten Platz. Ansteckungen mit Grippeviren waren bei 25 Prozent der Krankenhauseinweisungen ursächlich. Darauf folgte mit 24 Prozent das RS-Virus, das vor allem bei kleinen Kindern schwere Erkrankungen hervorruft. Laut "Nature" steht Deutschland mit dieser Entwicklung derzeit nicht allein. Auch in den USA und in Kanada kamen viele Kinder wegen einer Grippe in Krankenhäuser.

Eine positive Nachricht hat der RKI Bericht allerdings: In Deutschland sinkt die Zahl der in den Kliniken behandelten Kinder bereits wieder. Dafür nehmen nun aber die Hospitalisierungen bei allen Altersgruppen ab 18 Jahren zu und dabei besonders bei den über 80-Jährigen. Da die diesjährige Grippe-Impfung nachwievor gut zu den zirkulierenden Erregern passt, rät das RKI weiterhin Risikogruppen wie älteren Menschen oder Schwangeren dringend zur Grippeimpfung.

Die Coronainzidenz bleibt weiterhin relativ stabil um die Marke von 200 und liegt aktuell bei 247,8. Das Robert Koch-Institut schätzt die Zahl der aktiven Corona-Infektionen mit Symptomen weiterhin auf 300.000 bis 600.000, was den Werten der Vorwoche entspricht. Dafür deutet sich in den Ergebnissen regelmäßiger Abwasseruntersuchungen wieder eine leichte Zunahme an. Zum 9.12. meldeten 9 von 17 Klärwerken bei Tests eine Zunahme der Viruslast im Vergleich zu den Werten der Vorwoche. Das sogenannte Abwassermonitoring befindet sich in Deutschland allerdings noch in der Versuchsphase. Für die Bevölkerung repräsentative Aussagen seien noch nicht möglich, so der Covid-19-Wochenbericht.