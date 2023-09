Die Idee dazu kam ihm, weil er selber Angler ist und Räucherfisch liebt. Der Schrank ist zu hundert Prozent aus Vollholz. Mehrere Tage und Nächte saß Jakob Müller an der Planung und den Zeichnungen. Insgesamt mehr als 200 Arbeitsstunden stecken in dem Räucherschrank – alles in allem beläuft sich sein Wert um die 10.000 Euro.

Jakob Müller hat seinen Räucherschrank so gebaut, dass nichts in Brand geraten kann. Bildrechte: MDR/Carina Emig