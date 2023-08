Die Schulen im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt sollen digitaler und moderner werden – dafür werden ihnen Fördermittel zur Verfügung gestellt. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner und Bildungsstaatsekretär Jürgen Böhm , haben die entsprechenden Fördermittelbescheide an die ausgewählten Schulträger von öffentlichen Schulen übergeben. Das Geld stammt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) .

Über den Fonds ELER Im Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) stehen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft Mittel in Höhe von zirka sieben Millionen Euro für die Ausstattung von Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) zur Verfügung. Die Förderquote beträgt 100 Prozent und stellt damit eine umfassende Entlastung für die Kommunen da.

Diese Schulen aus dem ländlichen Raum bekommen in Sachsen-Anhalt Geld aus dem Fördermittel-Fonds:

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Bildungsministerin Fördermittelbescheide auch an die drei Städte Magdeburg, Halle und Dessau übergeben. Für die Städte standen im Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 3,5 Millionen Euro für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft für die Ausstattung von Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung.