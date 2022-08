Mit Beginn des neuen Schuljahres wird in Sachsen-Anhalt so viel Unterricht ausfallen wie nie zuvor. Bildungsministerin Eva Feußner erklärte, angesichts des Lehrermangels werde eine Unterrichtsversorgung von landesweit 92 Prozent erreicht – dies sei der niedrigste Wert in der Geschichte des Bundeslandes. "Der Lehrkräftebedarf bleibt eine unserer größten Herausforderungen", sagte die CDU-Politikerin. An 267 Schulen im Land liege die Unterrichtsversorgung nach vorläufigen Zahlen sogar unterhalb von 90 Prozent.