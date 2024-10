Laut Gerster gestaltet sich der Personalmarkt schwierig, dennoch liefen bereits Gespräche. Außerdem will das Land in Notfällen 25 Laptops in Bereitschaft halten, die betroffene Einrichtungen nutzen können, wenn beispielsweise Server heruntergefahren sind. Gerster kündigte zudem an, dass ab dem Sommer des kommenden Jahres alle 11 Landkreise sowie die über 200 Städte und Gemeinden im Land die Möglichkeit erhalten sollen, an dem Programm "SicherKommunal“ zur Verbesserung der Cybersicherheit teilzunehmen. Dafür sollen pro Kommune jeweils 36.000 Euro zur Verfügung stehen. Finanziert werden soll dies aus dem Corona-Sondervermögen.