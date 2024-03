Sachsen-Anhalt: Personal und Verständnis für IT-Sicherheit in Kommunen gesucht

Die Möglichkeiten der Landesregierung, Kommunen zu unterstützen, seien wegen des Kommunalverfassungsgesetzes stark eingeschränkt. Man plane ein Landesgesetz mit Pflichten für Kommunen und ein niedrigschwelliges Unterstützungsprojekt. Außerdem soll die Kommunale IT Union zentraler Anbieter von IT-Dienstleistungen für die Kommunen werden.

"Stellt euch vor, ihr hab drei Monate keine IT"

Einer der wenig bekannten IT-Sicherheitsbeauftragten ist Jens Lange von der hessischen Stadt Kassel. In seiner Freizeit betreibt er die Internetseite "Kommunaler Notbetrieb". Dort sammelt er IT-Sicherheitsvorfälle bei Kommunen, über die in den Medien berichtet wird. "Die sind vermutlich nur die Spitze des Eisbergs", sagt Lange. Die Fachabteilungen in seiner Kommune würde er immer fragen: "Stellt euch vor, ihr habt drei Stunden keine IT, drei Tage oder drei Wochen keine IT oder wenn es ganz doof läuft drei Monate keine IT. Was macht ihr dann?"

Bildrechte: Jens Lange

Als IT-Sicherheitsbeauftragter gibt er dem Thema ein Gesicht. "Denn sonst bleibt es nur leblos auf Papier und wandert in Notizen oder Tagesordnungen immer nach hinten", sagt Lange. Wie viele Kommunen IT-Sicherheitsbeauftragte haben, kann er nicht sagen. "Ich schätze etwa die Hälfte." In Kassel widmet er sich zu 100 Prozent der IT-Sicherheit. In kleinen Kommunen sind IT-Sicherheitsbeauftragte mitunter auch mit anderen Dingen beschäftigt: sie arbeiten im Sozialamt, in der Pressestelle oder der IT-Abteilung. Lange sagt, manchmal frage er sich, was so jemand im Alltag wirklich tun kann.

Ist kommunale IT kritische Infrastruktur?

Funktioniert IT in den Kommunen nicht, erschüttert das den Glauben an den Staat, meint Kay Barthel, Präsident des Landesrechnungshofes: "Die Funktionsfähigkeit des Staates hängt unmittelbar mit dem sicheren und zuverlässigen Betrieb seiner Informationssysteme zusammen." Es ginge um das Vertrauen der Bürger in die Funktionsfähigkeit des Staates – ein hohes Gut, sagt Barthel. "IT-Infrastruktur ist insofern kritische Infrastruktur."

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert

Bislang gelten Verwaltungen von Kommunen nicht als Teil der kritischen Infrastruktur. Das wird auch so bleiben. Zwar sollen demnächst neue EU-Regeln die IT-Sicherheit in Verwaltungen erhöhen. Die so genannte NIS2-Richtlinie wird aber wohl nur für Verwaltungen von Bund und Länder gelten.