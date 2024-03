Vier ostdeutsche Solarunternehmen wenden sich mit einer Petition an den Ostbeauftragten Carsten Schneider. Sie fordern darin mehr Unterstützung von Bundesregierung und Bundestag. In der Petition heißt es: "Was wir brauchen, ist Hilfe gegen den mit allen Mitteln ausgefochtenen Preiskrieg chinesischer Anbieter".