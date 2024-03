Meyer Burger versucht derzeit am Kapitalmarkt Geld einzusammeln, um Fabrik-Neubauten in den USA finanzieren zu können. Laut Unternehmenssprecherin soll im zweiten Quartal die erste Produktionslinie des Solarmodulwerkes in Goodyear im Bundesstaat Arizona in Betrieb gehen. Dafür werden die in Thalheim hergestellten Zellen benötigt. Per Schiff werden diese in die USA gebracht.