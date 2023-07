Dieses Angebot richtet sich an Kinder von 8 bis 12 Jahren. Sie bekommen an diesen Tagen einen spannenden Einblick in den Zoo-Alltag, etwa in die Arbeit des Tierpflegers. Außerdem stehen eine Schaufütterung und der Besuch des Planetariums auf dem Programm. Los geht es 8 Uhr, der Eintritt kostet inklusive Mittagessen und Eis 15 Euro.