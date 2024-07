Zur Einweihung des neuen Recylinghofes in Havelberg durschnitten vier Herren symbolisch ein Sperrband. Damit gaben sie den Abfallhof für die Menschen aus Havelberg und Umgebung frei. Sie können nun wieder Müll, der nicht in die Hausmülltonnen gehört, fachgerecht abgeben. Seit Dezember 2023 mussten sie weite Wege fahren, um beispielsweise Sperrmüll oder Grünschnitt zu entsorgen.

Bei der Eröffnung bedankte sich Hendrik Galster, Geschäftsführer der ALS (Abfallentsorgung Dienstleistungsgesellschaft), bei Bürgermeister Mathias Bölt für die Geduld und das Verständnis der Havelberger. Die Stadtverwaltung habe "unkompliziert" bei den Vorbereitungen der Wiedereröffnung am neuen Standort geholfen. Warum es überhaupt zu einem Betreiberwechsel kam, beschreibt Hendrik Galster so: "Der vorherige Betreiber hat sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. Daher mussten wir ihm zum Ende des vergangenen Jahres kündigen." Laut ALS wurden auf dem Gelände die vorgeschriebenen Lagermengen überschritten.