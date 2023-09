Wegen einer Militärübung kann es im Norden Sachsen-Anhalts in den kommenden Tagen zu Lärmbelästigungen durch verschiedene Transport- und Kampfflugzeuge kommen. Auf dem Truppenübungsplatz des Heeres in der Altmark findet nach Angaben der Bundeswehr eine Gefechtsübung statt. Dabei sollen bis Freitag unter anderem mehrere Transportflugzeuge über die Region fliegen.

In Letzlingen trainieren den Angaben zufolge derzeit Luftlandeeinheiten aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. 2.000 Soldatinnen und Soldaten seien an der Übung beteiligt. Auch Soldaten aus Österreich sind nach Angaben der Bundeswehr vor Ort. In der kommenden Woche sei auch der Einsatz mehrerer Tornado-Kampfflugzeuge geplant.