Die Bundeswehr ist wegen ihrer Übung "Furious Hunters 2023", die unter niederländischer Führung läuft, in Sachsen-Anhalt unterwegs. Dabei seien auch Hunderte Rad- und Kettenfahrzeuge im Einsatz. Die Übung startet den Angaben zufolge in Niedersachsen auf dem Truppenübungsplatz Bergen in Richtung Truppenübungsplatz Altmark in der Colbitz-Letzlinger Heide im Norden Sachsen-Anhalts. Teile würden auch im freien Gelände in den Landkreisen Börde und Stendal sowie im Altmarkkreis Salzwedel absolviert.