In Salzwedel steht die Baumkuchen GmbH offenbar endgültig vor dem Aus. Wie die Volksstimme in ihrer Ausgabe am Mittwoch schreibt, haben alle rund 100 Beschäftigten ihre Kündigungsschreiben erhalten. Im kommenden Sommer soll Schluss sein, schreibt die Zeitung und beruft sich auf Geschäftsführerin Rosemarie Lehmann. Eine Filiale und mehrere Verkaufsshops sind demnach bereits seit dem Jahreswechsel geschlossen.