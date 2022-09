Auch die gestiegenen Energiekosten bereiten den Baumkuchenbäckern Sorgen, obwohl man schon optimiert habe, sagt Geschäftsführerin Lehmann. "Wir sind auf dem neuesten Stand der Technik, die man jetzt so einsetzen kann in der Bäckerei. Wir haben für alles eine Auswertung, sodass man den ganzen Ablauf entsprechend anpassen kann, und das haben wir auch schon gemacht in den letzten Monaten." Zum Beispiel seien die Öfen energieoptimiert, die ganze Elektrik sei auf LED umgestellt.