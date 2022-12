Im Sommer teilt er seine Entscheidung zuerst der Belegschaft mit. In den folgenden Monaten werden die Filialen nach und nach geschlossen, die Mitarbeiter gekündigt, letzte Aufträge abgearbeitet. In den letzten drei Wochen steht Oliver Schieke allein in seiner Backstube. Es ist still geworden in dem Raum. Die Maschinen sind aus, die Bleche leer. Kein Radio, kein Lachen, keine Gespräche, kein süßer Duft in der Luft.

Die Filialen von Schieke sind schon seit einigen Wochen dicht. Nun auch die Backstube.. Bildrechte: Bäckerei Schieke