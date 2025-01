Ehrenamtliches Engagement Die Aktiven für Arendsee: Ehrenamt ohne Ende – auch mal spektakulär

25. Januar 2025, 15:50 Uhr

Mehr als ein Drittel der Menschen in Sachsen-Anhalt engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich. So lustig wie in Arendsee geht es aber wahrscheinllch selten zu: Die "Aktiven für Arendsee", eine Männertruppe, legt Wert auf beide Seiten: auf den Nutzen ihrer Arbeit für den Luftkurort – und auf Geselligkeit. Und zwar "reineweg gewollt", erzählt einer der Aktiven. Ein Besuch.