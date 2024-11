Die Teilnehmer waren engagiert bei der Sache. "Ich kenne diese Aktionen aus Leipzig nur in Form von Müll aufsammeln, insofern ist das auch mal eine ganz neue Erfahrung. Und ich muss sagen, ich finde es klasse, dass so was gemacht wird", erzählte eine Teilnehmerin begeistert. Eine andere war bis zu den Knien im Moor versunken und lachte über sich selbst. Genauso stellte sich Mitzka ehrenamtlichen Naturschutz vor: gemeinsam mit Spaß an der Sache. Bildrechte: MDR/ Janette Scheibe

Viele Möglichkeiten, sich einzubringen – in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus

"Es kann jeder mit einem Spaten in der Hand selbst anpacken, Bäume pflanzen, beim Wasserrückhalt mitmachen, bei der Waldwiesenpflege, bei tausend Dingen, wo ich früh beginne und mittags fertig bin und sehe, was ich geleistet habe", erklärt der Landschaftsgestalter. Um diese so notwendige Hilfe möglichst effektiv zu bündeln, entstand die Online-Plattform "Regiocrowd".

Das selbsternannte "Engagementportal" bietet vielfältige Möglichkeiten, sich je nach Interesse und Zeit für die Natur vor der Haustür einzubringen – in Sachsen, Sachsen-Anhalt und mittlerweile auch in Thüringen. Auf der Internetseite des Portals finden sich für 18 Regionen in Mitteldeutschland Aktionsgesuche, in denen sich Interessierte in verschiedenen Bereichen der Landschaftspflege engagieren können.

Verein rettet Fachwerkhaus vor dem Verfall

Nur 18 Kilometer von Tornau entfernt, hat der Heimat- und Traditionsverein Reinharz eine andere Art der Hilfe in Anspruch genommen. Über das Portal wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das einzige noch existierende Fachwerkhaus in der Gemeinde vor dem Abriss zu bewahren.

Das Gebäude, das rund um das Jahr 1900 erbaut wurde, verfiel nach seiner Nutzung als Feuerwehrhaus zunehmend – bis sich der Heimatverein entschloss, dieses wertvolle Kulturstück zu erhalten und es denkmalschutzgerecht zu sanieren, erklärt Thomas Schelenz, Chronist beim Heimat- und Traditionsverein Reinharz.