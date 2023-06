Wenn es um Erwartungen von Frauen an den öffentlichen Raum geht, liest man die genannten Punkte immer wieder. Zum Bild einer "feministischen Stadt" will das eigentlich nicht so recht passen, berücksichtigen die Forderungen doch Frauen vor allem in der traditionellen Rolle als Kinderbetreuerinnen und Haushälterinnen. Für Bieneck entspricht das jedoch schlicht der Realität: "Haushalt und Betreuung bleibt an Frauen hängen." Das belegen auch Zahlen der Bundesregierung. Laut Gleichstellungsbericht von 2019 verwenden Frauen täglich 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer.