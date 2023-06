Die Löscharbeiten auf einer Mülldeponie in Salzwedel in der Altmark dauern an. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wird die Feuerwehr noch bis zum frühen Abend beschäftigt sein. Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Brand sei unter Kontrolle. In der Halle lagerten Plastikmüll und Diesel. Derzeit werde die Halle mit Radladern geräumt, um den Brand zu löschen. 19 Feuerwehrfahrzeuge seien im Einsatz.