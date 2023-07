Das Feuer an einer Flüchtlingsunterkunft in Salzwedel am Dienstag ist von einem Kind verursacht worden. Es hat mit einem Feuerzeug an der Stirnseite des Gebäudes gezündelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kind habe demnach glaubhaft den Ablauf des Geschehens geschildert. Demnach wird auch ein politisches Motiv ausgeschlossen. Weitere Angaben wollte die Polizei aus Jugendschutzgründen nicht machen.