"Erst in den Gesprächen habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich ist: das Sperrgebiet. Was es heißt, einen Passierschein zu brauchen, die ganze Zeit gegängelt zu werden. Was es heißt, von einem Tag auf den nächsten sein Zuhause zu verlieren, auf einen Lastwagen geladen zu werden und irgendwo neu anzufangen", sagt David Ruf. Der Dokumentarfilmer ist in Süddeutschland aufgewachsen. "Und ich habe das Gefühl, dass es ein viel größeres Bedürfnis gibt zur Teilhabe an einem Gespräch. Dass Menschen selbst zu Wort kommen wollen, um ihre Erinnerung zu teilen."