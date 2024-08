Prognosen sind schwierig

So schaut der Ornithologe mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das zurzeit recht nasse Grüne Band. Vorhersagen sind kaum möglich, sagt Olaf Olejnik. Er habe 2017, vor der Dürre, mit Landwirten über das Wetter gesprochen. Sie beschrieben die damals üblichen Sommer als durchaus mit Regen gesegnet, aber auch mit warmen und heißen Phasen, in denen sie zum Beispiel die Heuernte gut einbringen konnten. Dafür hätten sie jetzt höchstens zwei, drei Tage Zeit. "2017 hat niemand damit gerechnet, dass wir ab Mai 2018 in eine fünf, sechs Jahre andauernde Dürreperiode gehen. Und dass danach das Wetter komplett umschlägt und wir Regenmengen bekommen, wie sie in 150 Jahren Wetteraufzeichnungen noch nicht gemessen worden sind", sagt Olejnik.

Neugierige Verunsicherung hat also auch diejenigen erwischt, die professionell mit Wetter, Klima, Flora und Fauna zu tun haben. Mehr als beobachten könne man die Situation nicht, sagt Olaf Olejnik. Wir leben, so der Fachmann, in verrückten Zeiten.