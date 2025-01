Geologen hatten bereits im vergangenen Jahr bei Bohrungen festgestellt, dass die Gefahr nicht gebannt ist. Dieser Tage nun haben Stendaler Fachleute den Hang in Lage und Höhe vermessen. Mit einer auf etwa 20 Meter ausfahrbaren Hebebühne erreichten sie schwebend den oberen Rand des Hangs. Entstehen soll ein digitales 3D-Modell, das wiederum dem beauftragten Planer dazu dienen soll, Lösungen für die Sicherung des Abhangs zu finden.

Dieser Planer ist der Architekt Andreas Damisch. Er zieht schon vor den endgültigen Ergebnissen sein Fazit: "Also, das ist nicht tragfähig. Das muss eigentlich alles weg."

Er meint das am Hang verbliebene Erdreich, die restlichen Sträucher und Bäume, die dem Abrutschen im vergangenen Jahr noch standgehalten hatten. Weitere massive Regenfälle könnten die nächsten Erdmassen in Bewegung setzen. Denn der Hang des Burgbergs ist steil, auf dem Gestein im Untergrund hat sich eine vergleichsweise instabile Erd-Mischschicht gebildet. Der Hang müsse jetzt schnell so gesichert werden, sagte Architekt Damisch MDR SACHSEN-ANHALT, dass man auf dem Burgberg weiter wohnen könne.