Generell sollten Besucherinnen und Besucher aber dem Burghang fernbleiben. Der Steilhang werde mehrmals täglich kontrolliert. Er besteht zum großen Teil aus Lehm, der im trockenen Zustand hart ist. Wird er nass, verwandelt sich Lehm in eine butterweiche Masse. Der Burgberg in Arneburg ist ein beliebtes Ausflugsziel an der Elbe.