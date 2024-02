Umgestaltung Mönchskirchhof Alte Blaufichte in Stendal gefällt

23. Februar 2024, 13:57 Uhr

Die alte Blaufichte in Stendal ist nun doch gefällt worden. Um den Baum auf dem Mönchskirchhof gab es lange Streit und im Stadtrat ein Hin und Her. Die Blaufichte war 2022 in die Schlagzeilen geraten, als sie für den Weihnachtsmarkt gefällt werden sollte und es Proteste gab.