Angesichts der Trockenheit der vergangenen Jahre hätten die starken Schäden an Bäumen deutlich zugenommen, sagte Ulrike Talkner von der zuständigen Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt am Dienstag in Magdeburg. Auch wenn es 2023 hierzulande etwas mehr Niederschlag gegeben habe, sei es eines der trockensten Jahre seit 1881 gewesen. Die Witterung hat demnach keine nachhaltige Verbesserung gebracht. Insgesamt sehe man einen "deutlichen Einfluss des Klimawandels auf den Waldzustand", erklärte Talkner.