Clemens Geue bleibt mitten auf der grünen Freifläche stehen und lässt den Blick schweifen: auf Sommerwiese, Jahrhunderte alte Bäume, den alten Rodelberg, der jetzt mit Brombeeren zugewuchert ist. Fast jeden Tag ist der Griebener im Gutspark. Der sei so wunderschön. "Sowas musst man erstmal suchen zwischen Magdeburg und Cuxhaven", meint Geue.

Doch Clemens Geue hat Angst. Das komplette Anwesen – Gutshaus und 45.000 Quadratmeter denkmalgeschützter Park – soll verkauft werden. Das hat der Stadtrat Tangerhütte schon beschlossen, nur der Notartermin steht noch aus. Clemens Geue befürchtet, dass sich die Tore zum Park schließen, wenn er wieder in privater Hand ist.

Verkauf für unter 60.000 Euro

Bildrechte: MDR/ Katharina Häckl 1945 war die Familie von Itzenplitz aus der Sowjetzone vertrieben worden, Gutshaus und Park wurden Volkseigentum und gingen nach der Wende in das Eigentum der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte über. Das Gutshaus ist in schlechtem Zustand, der Park verwildert zusehends. Angesichts der dringend nötigen Investitionen hat der Stadt den Verkauf beschlossen – für unter 60.000 Euro. Clemens Geue ist sauer: Tangerhütte habe mehrere Millionen Euro Schulden, da könne man doch so ein Haus nicht verschenken, schimpft er.

Käufer will Tourismus fördern

Christian von Itzenplitz, der das Anwesen für seine Familie erwerben will, tritt den Befürchtungen besorgter Griebener entgegen. Sein Konzept für Gutshaus und Park wäre ohne Öffentlichkeit gar nicht umzusetzen, sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Er wolle den Park zu einem Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen machen. Dorf- und Feuerwehrfeste sollen dort weiterhin gefeiert werden. Außerdem will von Itzenplitz Musikveranstaltungen, zum Beispiel die Altmarkfestspiele, und Theateraufführungen nach Grieben holen. Das Anwesen sei ein kulturhistorisches Ensemble, aus dem man sicher viel mehr machen könne.

Co-Working-Spaces und Unterkünfte geplant

Die untere Etage des Gutshauses soll nach der Idee der Familie zu Co-Working-Spaces umgebaut werden – also zu Räumen für kreative Köpfe, die zeitweise auf dem Lande arbeiten wollen. Büros und schlichte Unterkünfte sollen entstehen. In die zweite Etage will Christian von Itzenplitz mit seiner Frau und seinen vier Kindern einziehen.

Itzenplitz: "Will dem Dorf etwas Gutes tun"