Die Bauarbeiten zum Verlegen der Leitungen sind nicht immer ganz einfach, denn der Rosengarten ist ein sensibles Fleckchen Erde. In der über 120-jährigen Geschichte haben sich die Gehölze entwickelt. Weil die Wasserleitungen zum Teil nah an den Beeten entlang verlaufen, müssen die Wurzeln geschützt und geschont werden. "Deshalb ist es manchmal notwendig, mit Hand zu schachten, also den Spaten in die Hand zu nehmen", sagt Hawel. Läuft alles nach Plan, soll das Bewässerungssystem im Sommer 2025 fertig sein und für wohlige Feuchtigkeit in den Rabatten sorgen.