Das Jerichower Land ist fruchtbar, die Gegend weitläufig und still. Seit zehn Jahren bringen die Altmark Festspiele hier Musik und Lesungen an besondere Orte. Egal, ob in Stendal, Hohengrieben, Wulkau, Apenburg, Gardelegen, Tangermünde, Arendsee, Goldbeck oder Wittenmoor. Überall warten zwischen 25. Mai und 7. September hochkarätige Veranstaltungen auf Besucher.

Bildrechte: Anne Sailer