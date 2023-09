Grit Vogel betreibt eine Erziehungsfachstelle in Stendal. In ihrem privaten Haushalt leben zwei Mädchen, neun und elf Jahre alt. Die beiden Kinder haben geistige Handicaps oder psycho-emotionale Probleme, so schwer, dass sie in einem Kinderheim oder einer Pflegefamilie kaum zu händeln wären. Grit Vogel kümmert sich um die Mädchen – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wie eine Mutter, und doch ist sie keine. Sie ist professionelle Erzieherin. Bezahlt wie eine normale angestellte Erzieherin vom Paritätischen.

"Allen Kollegen zolle ich wahnsinnigen Respekt, die in der stationären Hilfe arbeiten. Aber die Kollegen in den Erziehungsfachstellen, das finde ich nochmal schärfer. 365 Tage im Jahr immer mit den Kindern, immer mit den Eltern zusammenarbeiten. Deshalb haben die nochmal eine Portion Respekt obendrauf verdient", sagt Koordinatorin Kerstin Schmidt vom Paritätischen in der östlichen Altmark.

Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt

Dennoch gelten die Erziehungsfachstellen in der Branche als Ideal – für betroffene Kinder und für Erzieher. Die Intensität, mit der beide Seiten sich begegnen, miteinander arbeiten, ist anderswo nicht zu erreichen. Das ist für den Erzieher emotional herausfordernd, aber – fachlich betrachtet – auch die größte Aufgabe.

In Erziehungsfachstellen können Kinder eine besonders enge Bindung zu den Erziehern aufbauen. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für die Kinder ist es ein großes Glück. Sie gehen nicht in Kinderheim-Gruppen unter oder laufen in Pflegefamilien mit, sondern stehen im Mittelpunkt mit all ihren Bedürfnissen, Handicaps, Emotionen. Das ist beste Voraussetzung, um sich für das Leben – so gut es geht – zu rüsten.

Bedarf in Sachsen-Anhalt ist groß

Das sieht auch Daniela Sieting von der Erziehungsfachstelle Groß Garz im Landkreis Stendal so. Sie hat vor wenigen Jahren einen Schlussstrich unter ihre Arbeit als Heim-Erzieherin gezogen. "Im stationären Bereich hat man ständig mit wechselnden Kollegen, ständig mit diesen wechselnden Ansichten zu tun. Ständig haben mir diese Kinder leidgetan, die gefragt haben: 'Wer kommt denn jetzt in den Dienst?' Oder: 'Wann bist du wieder da?' Ich konnte das nicht mehr. Wir haben in Groß Garz ein Haus gekauft, und das war klar: Das wird eine Erziehungsfachstelle", erzählt Daniela Sieting.

Sie hat Zwillingsbrüder aufgenommen. Die beiden sind jetzt vier Jahre alt. Sieting, mit Leib und Seele Erzieherin, hat ihre Bestimmung gefunden. Für sie ist die Erziehungsfachstelle die ideale Methode, benachteiligten Kindern den Weg ins Leben zu ebnen.